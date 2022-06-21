İstanbulkart’ta 'dijital bakiye' dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkartlılara özel faizsiz ve masrafsız tüketici kredisi desteği kampanyası başlattı. İBB iştiraki olan BELBİM ve Fibabanka iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen kampanya, İstanbulkartlılara özel 2500 TL’ye kadar 5 aylık ödemelerle faizsiz, masrafsız ve 5000 TL'ye kadar 24 aya varan vadeyle düşük faizli olarak + Dijital Bakiye fırsatı sunacak.

İstanbulkart Mobil’in dijital kartına yüklenen tutar, dijital kart üzerinden ulaşımda ya da İstanbulkart’a aktarılarak İstanbulkart’ın geçtiği her yerde kullanılabilecek.

İstanbulkart’ın geçerliği olduğu her yerde kullanılabilecek olan krediyi, kullanıcı isterse nakit olarak da hesabına aktarabilecek.