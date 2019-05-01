İstanbul'un enflasyonu yüzde 2,81
İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan'da önceki aya göre yüzde 2,81 arttı. En büyük değişim yüzde 10,09 ile giyimde görüldü. Gıda fiyat artışı ise yüzde 3,25 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Nisan'da önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar yüzde 2,53 arttı.
Yıllık değişim ise; perakende fiyatlarda yüzde 19,06, toptan fiyatlarda yüzde 24,08 yükseliş şeklinde oldu.
Perakende fiyatlar aylık bazda; giyimde yüzde 10,09, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 4,22, gıdada yüzde 3,25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,37, ev eşyasında yüzde 1,72, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,71, konutta yüzde 0,51 arttı.
Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise; madenler grubunda yüzde 6,78, gıda maddelerinde yüzde 3,80, inşaat malzemelerinde yüzde 3,43, kimyevi maddelerde yüzde 2,05, yakacak ve enerjide yüzde 1,20, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,01 yükseldi.