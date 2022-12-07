İşte 2023'ün siyah kuğuları

Kaynak: dunya.com

Finansal piyasalar için çalkantılı geçen bir yılın ardından Standard Chartered 2023 için piyasa tarafından düşük fiyatlandırıldığını düşündüğü bir dizi potansiyel sürprizi özetledi.

Bankanın Araştırma Müdürü ve Baş Stratejisti Eric Robertson, riskler azalsa ve duyarlılık iyileşse bile gelecek yıl büyük piyasa hareketlerinin devam edeceğini söyledi. Yatırımcıları "gerilen sinirler ve sarsılmış beyinlerle geçecek bir yıla daha" hazırlanmaları konusunda uyardı.

Robertson'a göre en büyük sürpriz, gelecek yıl küresel bir resesyona ve varlık sınıfları arasında daha fazla türbülansa işaret eden fikir birliği ile "daha iyi huylu ekonomik ve finansal piyasa koşullarına" geri dönüş olacak.

İşte sekiz potansiyel sürpriz

Bu nedenle, 2023'te gerçekleşme olasılığı "sıfır olmayan", "piyasa konsensüsünün önemli ölçüde dışında kalan veya bankanın kendi temel görüşlerinin dışında kalan, ancak piyasalar tarafından düşük fiyatlandırılan sekiz potansiyel piyasa sürprizini adlandırdı.

Petrol fiyatlarında düşüş

Petrol fiyatları 2022'nin ilk yarısında devam eden arz blokajları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda yükseldi. Yılın geri kalanında ise dalgalı seyretti. Petrol fiyatları OPEC+'ın üretim kesintileri ve Çin'de ekonomik canlanma umutlarının düşüşün daha da hızlanmasını engellemesiyle 14 Haziran-28 Kasım arasında %35 oranında geriledi.

CNBC’nin haberine göre, Covid-19 vakalarındaki beklenmedik artış nedeniyle Çin'deki toparlanmanın gecikmesi de dahil olmak üzere beklenenden daha derin bir küresel durgunluğun, 2023 yılında daha önce dirençli olan ekonomilerde bile "petrol talebinde önemli bir çöküşe" yol açabileceğini öne sürülüyor.

Petrol 40 dolara inecek

Robertson'ın "potansiyel sürprizler" listesine göre, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözülmesi halinde, bu durum "savaşla ilgili risk primini" (yatırımcıların daha fazla risk almak için bekleyebilecekleri ek getiri oranı) petrolden uzaklaştıracak ve fiyatların 2023'ün ilk yarısında değerinin yaklaşık %50'sini kaybetmesine neden olacak.

Robertson’a göre petrol fiyatlarının hızla düşmesiyle Rusya askeri faaliyetlerini 2023'ün ilk çeyreğinden sonra finanse edemez ve ateşkesi kabul edecek. Barış görüşmeleri uzun sürse de, savaşın sona ermesi enerji fiyatlarını destekleyen risk priminin tamamen ortadan kalkmasına neden olacak.

Bu olası senaryoda, petrol fiyatlarındaki çöküş, uluslararası gösterge brent ham petrolünü şu anki seviyesi olan varil başına yaklaşık 79 dolardan, pandeminin zirvesinden bu yana en düşük noktası olan varil başına sadece 40 dolara indirecek.

Fed faizleri 200 baz puan indirdi

2022'nin ana merkez bankası hikayesi tabi ki Fed. ABD Merkez Bankası'nın artan fiyatları hafife alması ve Başkan Jerome Powell'ın enflasyonun aslında "geçici" olmadığı yönündeki hatasını telafi etmesi öne çıktı.

Bunun üzerine Fed, yılbaşında % 0,25-% 0,5 olan kısa vadeli borçlanma faizini kasımda % 3,75 - % 4 aralığına yükseltti. Aralık toplantısında bir artış daha yapması bekleniyor. Piyasa nihai zirvenin % 5 civarında olacağını fiyatlıyor.

Robertson'ın "potansiyel sürprizler" listesine göre, ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında derin bir resesyona girmesi halinde, merkez bankası faiz oranlarını 200 baz puana kadar düşürmek zorunda kalabilir.

Teknoloji hisseleri sert düştü

Büyüme odaklı teknoloji hisseleri, faiz oranlarındaki sert yükselişin sermaye maliyetini artırması nedeniyle 2022 yılı boyunca darbe aldı. Ancak Standard Chartered, sektörün 2023'te daha da düşebileceğini söylüyor.

Stratejist Eric Robertson, 2023 için potansiyel sürprizler listesinde endeksin %50 daha düşerek 6.000'e gerileyebileceğini söyledi.