İşte Fed'in 'Dört Atlısı'

06 Ekim 2017

Aydın ŞAHİNALP

Küresel piyasalarda Fed’in yeni başkanının kim olacağı merakla beklenirken ABD Başkanı Donald Trump ve ekonomik kurmayları Fed Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağına karar vermeye her geçen gün daha da yaklaşıyor. Fed başkanlığı için son aday listesi Başkan Trump’a sunuldu. Trump’ın şimdiki başkan Yellen’ı yeniden atayıp atamayacağı konusu ise net değil.

Araştırmalarını sonlandıran Trump’ın danışmanları, Fed’e başkanlık yapması için önerdikleri adayların nihai listesini başkana sundular. Bu adaylar şimdiki başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn ve Jerome Powell’dan oluşuyor. Bu bilgi konuya yakın yedi farklı kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgilere dayanıyor. Beyaz Saray Fed’in başkan yardımcılığı koltuğu için ise araştırmasını sürdürüyor.

Yellen’ı yeniden atayacak mı?

Söz konusu kaynaklardan ikisi Fed Başkanı Janet Yellen’ın görev süresinin uzatılmasının göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Bununla birlikte, Trump’a yakın isimlerin birçoğu Yellen’ın yeniden atanmasını savunuyor. Bazıları ise Trump’ın joker bir adayı göreve getirebileceğini ileri sürüyor. Ancak çoğunluk bunun pek olası olmadığını belirtiyor. Konuya yakın kaynaklar Trump’ın yaz aylarında Fed Başkanlığı için adını kamuoyuna ilan etmesinin ardından Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn’un seçim sürecini yönetmeye yardım etmekten kaçındığını söylüyor. Üst düzey yönetim yetkilileri, Başkan Trump’a sunulan listede Janet Yellen’a ek olarak Gary Cohn, Fed eski Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Warsh ve mevcut Fed guvornörü Jerome Powell’ın yer aldığını savunuyor.

Başkan Trump’ın Yellen, Cohn, Warsh ve Powell ile olası Fed başkanlığı hakkında konuştuğu biliniyor. Yaşanılan son gelişmeler Trump’ın nihai bir seçim yapmaya daha yakın olduğunu gösteriyor. Trump geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin merkez bankasını yönetecek adayı resmi olarak duyurmaktan iki ya da üç hafta uzakta olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump’ın elinde Fed’e başkan, başkan yardımcısı ve iki guvernörden oluşan dört atama yapma hakkı bulunuyor.

Bahislerde Kevin Warsh önde!

Küresel piyasa oyuncularının yakından bahislerinin yer aldığı “predictit.org” sitesi “ABD Senatosu 4 Şubat 2018’de Fed başkanlığı için kimi onaylayacak” başlıklı bir tahmin başlattı. Listede sekiz ismin adı geçiyor. Listede Janet Yellen, Kevin Warsh, Jerome Powell, Gary Cohn, Neel Kashkari, John Taylor, Glenn Hubbard ve John Allison yer alıyor.

Piyasaların bahislerinde ABD’de birkaç gün önce hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti kanadından eleştiriler alan Fed eski Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Warsh’ın adı öne çıkıyor. Bahislerde ilk sırada yer alan Warsh’u mevcut Fed guvornörü Jerome Powell ikinci sırada izlerken şimdiki Başkan Janet Yellen üçüncülük koltuğunda. Bahislerde Trump’ın ekonomi kurmaylarından Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn ise dördüncü sırada yer alıyor.

Neel Kashkari ise Cohn’un ensesinde. Warsh faiz artışını destekleyen “şahin”kanattan bir aday. 2006-2011 yılları arasında Fed yöneticiliği yapan Warsh, küresel kriz döneminde Morgan Stanley’de oynadığı rol sayesinde Wall Street’in dikkatini çekmişti. Bilindiği gibi Başkan Trump ve ekonomik kurmayları düşük faiz ve zayıf dolar arzuluyor.John Taylor kendi formülüyle faizlerin yüzde 4 olması gerektiğini düşünen bir aday. 1993’te geliştirdiği para politikası kuralıyla faiz oranlarını ekonomi ve enflasyonun durumuyla ilişkilendiren Stanford Üniversitesi Profesörü. Taylor, Yellen karşıtlarından.

Jerome Powell’ın ise deregülasyon konusunda yaklaşımı nedeni ile Steve Mnuchin’in desteğini aldığı söyleniyor. Güvercin (Faiz artışına temkinli yaklaşan) veya şahin (Faiz artışını savunan) kampından ziyade adı ortada bir isim. Gary Cohn adı ise Ekonomik Konseyi lideri olarak adı başkanın adamı olarak öne çıksa da durumu biraz daha karışık. Elini zorlayan en önemli unsur akademisyen kimliğinin olmaması. Powell’in da akedemisyen kimliği yok.Fed Başkanı Janet Yellen Başkanın adamı olmadığı kesin ama Trump ile yolları kesişiyor.

Yellen, görev süresi boyunca agresif bir faiz artışına asla taraftar olmadı, dolar konusunda hassas ve piyasanın kendisine güveni yüksek. Hedefe en uygun adaylardan birisi. Ancak Yellen’ın Trump ile birlikte çalışmayı pek arzulamadığı gözlemleniyor.