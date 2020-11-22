İşte geri dönen yabancı yatırımcıların ilk aldığı hisseler

Hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için hareketli günler devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından yerine Lütfi Elvan’ın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yerine de Naci Ağbal’ın getirilmesinin ardından verilen mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı. ‘Faiz artırımı sinyali’ olarak algılanan bu açıklamaların ardından piyasalar yeni ekonomi yönetimine ‘kredi’ açtı ve 2 haftada dolar yüzde 10.85 gerilerken Borsa İstanbul yüzde 10.6 yükseldi.

Beklentiler karşılandı

Yurtdışından COVID-19 virüsüyle ilgili peşpeşe gelen aşı haberlerinin yanında gözler perşembe günü Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişti. Yeni ekonomi yönetiminin verdiği ilk mesajların ‘testi’ anlamına gelen PPK toplantısında Merkez Bankası politika faizlerinde 475 baz puanlık artırıma gitti. Faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada, Merkez Bankası fonlamasının temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağı ve bu faiz oranının parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağı belirtildi. Böylece piyasaların istediği ‘sadeleşme’ adımı da atılmış oldu.

3 yılın rekor girişi

Yaşanan bu süreçte yabancı yatırımcıların uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’yi radarlarına almaları piyasalarda yaşanan rallide önemli yer tutuyor. Öyle ki yabancı yatırımcılar önceki haftaya kadar yılbaşından itibaren hisse senedi piyasasında 6.2 milyar dolarlık, bono/tahvil piyasasında ise 7.6 milyar dolarlık net satış yapmıştı. Merkez Bankası verilerine göre, ekonomi yönetiminde yaşanan görev değişiminin olduğu hafta yabancılar 614 milyon dolarlık hisse senedi, 294 milyon dolarlık da tahvil aldı. Haftalık 908 milyon dolarlık yabancı girişi 3 yılın en yüksek haftalık giriş rakamına işaret ediyor. Aynı hafta tasarruflarını dövizde değerlendiren yurtiçi yerleşiklerin nasıl bir aksiyon aldığı da merakla beklenen bir diğer veriydi. Yabancı girişine rağmen yerli yatırımcıların bankaların Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) tuttuğu döviz miktarı 3.2 milyar dolar artarak 224.2 milyar dolara ulaştı.

‘Ucuz’ kalanlara koştular!

Uzun zamandır hisse senedi piyasasında satıcı konumunda bulunan yabancı yatırımcılar, son gelişmelerin ardından Türkiye ile yeniden ilgilenmeye başladı. Ancak bu ilgilenme henüz küçük boyutlarda. Verilen mesajların hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunu takip ediyorlar. İlk olumlu mesajların ardında da fiyatı diğer hisselere göre düşük kalmış olan şirketlerde alım yaptılar. Özellikle pandeminin ardından kredi genişlemesini yönetmek için bankacılık sektörüne yönelik atılan adımlar büyük banka hisselerinde toparlanmanın gecikmesine neden olmuştu. Ekonomi yönetimindeki değişiklikle verilen mesajların aktif rasyosu gibi uygulamaların sonra erdirileceği beklentilerini artırınca özellikle Garanti Bankası hisselerinde yabancı alımları hızlandı. Ekonomi yönetimi değişimi olmadan önce Garanti Bankası hisselerinde yüzde 48.74 olan yabancı payı, 16 Kasım itibarıyla 12.15 puanlık artışla yüzde 60.89’a çıktı.

Pandemide büyük darbe yiyenler radarda

Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerdeki hisselerde bu süreçte sert düşüşler yaşanmıştı. Dünyadan gelen aşı haberleri bu sektörlere yönelik olumlu beklentileri de bir miktar artırdı. Hem görece ucuz kalmaları, hem Türkiye ekonomisinde normalleşmenin hızlanacağı beklentisi de aşı haberlerine eklenince geri dönmeye karar veren yabancılar, özellikle havayolu taşımacılığı alanında hizmet veren şirket hisselerinde alımlara neden oldu. Pegasus hisseleri, Garanti Bankası’nın ardından yabancı payı en çok artan ikinci hisse olarak dikkat çekti. Yine THY ve TAV Havalimanları hisseleri de yabancı payı en hızlı artanlar listesinde üst sıralarda yer aldı.

Şimdi ne olacak?

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini karşılayan faiz artırım kararı ve sadeleşme adımı sonrasında piyasaların gündemi bir miktar rahatlamış gözüküyor. Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar ve pandeminin yurtiçinde ve yurtdışındaki seyri piyasalar tarafından takip edilecek ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Borsada hedefler yukarı taşındı

Piyasalarda esen olumlu rüzgarların ardından aracı kurumlar da hedeflerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Yatırım Finansman yayımladığı strateji raporunda, ekonomi yönetiminde ve söylemlerde değişikliğin piyasalar tarafından oldukça olumlu karşılandığı belirtilerek “BIST-100 için hedefimizi 1,380’den 1,510’a revize ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kısa vadeli teknik göstergelere bakıldığında ise BIST100 Endeksi için 1245 seviyesinin üzerinde 1310-1370 bandında hareket edebilir.