İşte getiri potansiyeli en yüksek hisseler

UFUK KORCAN

Piyasalarda geleceğe yönelik olumlu beklentiler ağırlıkta olmaya devam ediyor. Geçen hafta AB liderler zirvesi ve ABD tarafından Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklamaları gelip gelmeyeceği piyasaların önündeki en büyük iki endişeydi. Ancak gelişmeler kısa vadede böyle bir yaptırım kararının olmayacağını gösterince Borsa İstanbul rekorlarına devam etti. Döviz piyasasında da dalgalanmanın azaldığı yatay bir seyir izlendi. Önümüzde haftadan sonra piyasalar yurtdışının Noel tatiline girmesiyle yılın en sakin günlerini yaşayacak gibi. Malum 2020 yılı ilk gününden itibaren hem küresel hem de Türkiye açısından olumsuz haberlerin çoğunlukta olduğu çalkantılı bir yıldı. 2021’e ilişkin beklentiler, belki de pandemi nedeniyle dip yapmış ruh hallerinin de etkisiyle olumlu. Özellikle COVID-19 aşısını ülkelerin uygulamaya başlayacak olması bunda etkili.

Beklentiler olumlu

Gelelim piyasalardaki duruma... Evet, Borsa İstanbul yeni tarihi zirvelerine ulaşmış durumda. Hisse bazlı sert fiyat hareketleri her iki yönde de sürüyor. BIST 100 Endeksi’nin teknik açıdan bakıldığında 1.350 puan seviyelerindeki direncinin üzerinde kapanışlar yapmasının ardından yükselişin süreceğine ilişkin yorumlar ağırlık kazanmış durumda. Ancak bu kâr satışları olmayacak anlamına gelmiyor. Endekste 1340-1330 seviyeleri destek seviyeler olarak öne çıkarken 1375-1380 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Ayrıca dolar/TL parkesindeki hareketler, ülke risk priminin (CDS) seyri ve küresel borsaların performansı kısa vadede Borsa İstanbul’daki fiyatlamaları etkileyecek gelişmeler olarak sıralanıyor.

Portföylerde pandemi etkisi

Aracı kurumlar da yaptıkları değerlemeler ile getiri potansiyeli yüksek hisselere oluşturdukları model portföylerde yer veriyor. Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarının araştırma departmanlarının yaptıkları analizlere göre, özellikle pandemi sürecinden hisse performansı etkilenen mali yapıları güçlü şirketlerin model portföylerde yer aldığı dikkat çekiyor. Yine artan satışları nedeniyle pandemiden olumlu etkilenebilecek şirketlere de yine kurumların model portföylerinde yer veriliyor.

Turkcell ve Garanti Bankası portföylerin vazgeçilmezleri

Türkiye'nin önde gelen 8 aracı kurumunun model portföylerinde bakıldığında 6’sı Garanti Bankası ve Turkcell hisselerini model portföylerden tutuyor. Ancak Garanti Bankası hisseleri portföylere aylar öncesinden koyulduğundan belirlenen hedef fiyata iyice yaklaşmış durumda. Kurumların Garanti Bankası için belirlediği hedef fiyatlar 9.67 TL ile 13.21 TL arasında değişiyor. 15.60 TL seviyelerinden işlem gören Turkcell hisseleri için ise belirlenen hedef fiyat 17.5-23.15 TL aralığında.

Beğenilen diğer hisseler

Türk Telekom’u model portföylerinde bulunduran aracı kurum sayısı ise 5. Ereğli Demir Çelik (Erdemir), Koç Holding, Migros, Tofaş, Yapı Kredi Bankası hisseleri de 4 aracı kurumun en beğendiği hisseler arasında. 3 kurum Arçelik ve Tüpraş’ı model portföylerinde bulundururken Akbank, Aksigorta, Coca Cola İçecek, İş Bankası C, Kardemir D, Petkim, Şişecam ve Ülker hisseleri 2 aracı kurumun portföylerinde yer alıyor.

Model portföyler yenileniyor

Kurumların yıl içerisinde oluşturdukları model portföyler gelinen fiyat seviyeleri nedeniyle yeniden belirlenmeye başlanmış durumda. Hisselerin son fiyatları ve aracı kurumların hesapladıkları hedef fiyat rakamlarına göre en fazla prim potansiyeli taşıyan hisselerin başında Arçelik geliyor. Yine Şok Marketler ve Migros da model portföylerde belirlenen hedef fiyatların oldukça altında bulunuyor. Turkcell, Tofaş, Ülker, Koç Holding de yine potansiyel getirileri yüksek olan hisseler olarak dikkat çekiyor. Ancak bu noktada şunu belirtmekte yarar var. Model portföylerde belirlenen hedef fiyatlar yapılan analizler sonucu ortaya çıkıyor. Bu fiyatları etkileyecek ancak hesaba katılamayan olumsuz ya da olumlu gelişmeler olabilir. Dolayısıyla yatırım yapılırken bu risklerin de göz önünde bulundurulmasında yarar var.