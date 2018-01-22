İşte piyasaların Afrin'e ilk tepkisi

22 Ocak 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.

Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. Bu harekatın asıl etkisi yurtiçi piyasalarda hissedilecek ancak, ilk tepki Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8160 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında ilk işlemlerde 3.8322 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL kuru, saat 00:15'te cuma günü kapanışına göre yüzde 0,5 yükselişle 3.8290'da yer aldı. Euro ise yüzde 1'e yakın yükselişte 4.6988'den işlem gördü.

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, dunya.com'a yaptığı değerlendirmede, "Dolar kurunda ilk tepki sınırlı oldu. Asıl etki yurtiçi piyasalar açıldığında görülecek. Operasyonun başlaması bilinmezin ortadan kalkması açısından kısmen olumlu, ancak süresi, kapsamı gibi tartışmalar bir süre daha baskının aralıklarla devam etmesine neden olabilir." dedi.

Piyasalarda birkaç gün endişeli izleyiş görülebileceğini belirten İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu ise, şimdilik piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme görmediğini söyledi. Turşucu, "Borsada ve kurda bir miktar baskı hissedebiliriz. Ama ilk işlemlerde de görüldüğü gibi bu aşırı olmayacak gibi. Bir kaç gün içerisinde olumsuz bir gelişme olmazsa, piyasaların yeniden toparlandığını görebilirizi." değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik risklerin artış göstermesi ve ABD ile ilişkilerin gerilmesi nedeniyle piyasalarda biraz tansiyonun yükselebileceğini vurgulayan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, "Bu operasyon süreci boyunca yüksek ihtimalle TL varlıkların benzer gelişmekte olan ülkelere oranla negatif ayrışacak. Dolar/TL kurunun 3.85’e doğru hareketlendiğini görebiliriz. Ama, dolar endeksinin küresel bazda zayıf olması TL için şans." diye konuştu.

ABD'den Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda nokta ele geçirildi

Erdoğan: Operasyonu kısa sürede tamamlayacağız