İşte Şans Sohbetleri'nin 2021 için model portföyü!

Güldağ: Genelde yıl başında yaptığımız şeyler yıl sonunda bambaşka yerlere gidebiliyor ama yine de senden bir 2021 portföyü yapmanı istiyorum. Çok parametre var tahmin edemeyeceğimiz biliyorum. COVID-19 salgının nasıl seyredeceğinin yanı sıra küresel enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve daha pek çok konu etkileyecek piyasaları. Çok belli ki, gelişi gibi gidişi de sıkıntılı olacak bu salgının.

Ancak öte yandan umutlar da yüksek. 2020’de yüzde 5 civarında küçülen dünya ekonomisinin yüzde 4.8 büyümesi bekleniyor 2021’de. Dünya ticaretinin de yüzde 7 civarında büyüyeceği öngörülüyor. Gerçi, bakıyorum da borsalarla, para piyasalarıyla büyüme arasında pek doğrudan bir ilişki görünmedi 2020’de... Aradaki bağlantı iyice gevşedi. Herhalde özellikle gelişmiş ülkelerdeki sıfır faiz uygulamasının etkisiyle, dünya ekonomisi küçülse bile dünya borsalarının toplam değeri 100 trilyon doları aştı. Teknoloji hisselerini de unutmamak lazım tabii. Nasdaq endeksi onlarla birlikte sene başına göre yüzde 50 yukarıda kapattı. Bizim borsanın performansı da hayli yüksek.

Ben 2021’de de Türkiye varlıklarının değerleneceği bir yıl öngörüyorum. Eğer ana senaryomuz ters dolarizasyonsa başka çaresi de yok bana göre. Ama bu konuda kitabın ortasından konuşacak biri varsa Ali Ağaoğlu’dur. Nasıl bir yatırım portföyü oluşturursun 2021 için?

Ağaoğlu: Madem isteniyor yapalım... 2021’de Türk Lirası varlıklarının ön planda olacağı konusuna katılıyorum. Ben bu yıl için bir portföy oluştursam beş parçalı bir portföy oluştururum. Bu portföyün yüzde 20-25’i Türk Lirası mevduat olur. Orada da uzun vadeli mevduat tarafında olurum. Yaklaşık yüzde 30’luk kısmını emtiaya ayırırım. Emtia bazlı yatırım araçlarına... Emtia derken, gümüş ve altını ayırıyorum. Endüstriyel emtiadan, ticaret borsalarında işlem gören tarımsal emtiadan, hammaddelerden bahsediyorum.

"EMTİA TARAFINDA CİDDİ FIRSATLAR VAR"

Güldağ: Bunlar daha çok yurt dışı borsalarda işlem gören yatırım araçları...

Ağaoğlu: Evet, Türkiye’de bu tür yatırım araçları sınırlı. Ama var ve var olanları da oldukça yeterli. Emtia tarafında ciddi fırsatlar var. Bu yıl kuraklıkla ilgili sıkıntıları da giz önüne alarak emtianın ilgi çeken ve önde gelen yatırım araçlarından biri olacağını düşünüyorum. Tarımsal emtiada kuraklık fiyatlaması başladı zaten. Tabii, bu alanda yatırım için profesyonel yardım alınmasında da fayda görürüm.

Güldağ: Dünya çapında bir enflasyon yaşanacak gibi görünüyor. Tedbir paketleriyle ortaya çıkan para da gitmesi gereken adreslere gitmiyor. Yüksek kazanç umuduyla, spekülasyon düşüncesiyle, emtiaya gidiyor. Çelik fiyatlarındaki artış bu sene altın fiyatlarını solladı biliyorsun. Altın demişken, portföyde yer verir misin?



GÜMÜŞE DİKKAT!



Ağaoğlu: Altın ve gümüşe de portföyümde yer olur. İkisine birlikte yüzde 10 pay veririm. Değerli metaller tarafında çok pozitif değilim. Bu yıl yaratacakları etki oldukça sınırlı kalacak gibi görünüyor. Burada bana göre tek istisna gümüş olacak. Gümüş, bugün ciddi miktarda fonun yöneldiği yeşil ekonomide daha fazla kullanılacak. Ayrıca COVID-19 nedeniyle anti bakteriyel özelliği gümüşü öne çıkarıyor. Tüketici tercihlerinde etkili olabileceği için gümüşü bir parça ayrı tutuyorum. Bu çerçevede gümüşe ilgiyi değerli metaller sınıfından çok endüstriyel metaller üzerinden değerlendiriyorum. Bu noktada, ABD’nin yeni başkanı Biden ve yönetiminin çevre politikalarının nasıl şekilleneceği de önemli olacak.

ASLAN PAYI HİSSE SENETLERİNİN

Güldağ: Yaklaşık yüzde 60 etti; kalanı?



Ağaoğlu: Kalan yüzde 40 hisse senedi tarafında değerlendirilebilir. Orada hareket sürecek.



Güldağ: Neden aslan payı borsaya? Epey yükseldi zaten. Bakıyorum da, mart ayındaki dip noktasından sene sonuna yaklaşık yüzde 75 bir değer artışı var. Tabii asıl yükseliş 6 Kasım’dan sonra, yani ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesinden sonra geldi. Yabancı da gelmeye başladı. 6 Kasım’dan bu yana Türkiye varlıklarına, başta DİBS’ler olmak üzere hisse senedine yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş var. Bu ivmenin de etkisiyle, dünyada kendi kategorisinde Borsa İstanbul performans bakımından ilk üçe girdi. Nijerya borsası, Güney Kore sonra da bizim borsa geliyor. 1500 puana yaklaşılan bir yerde borsadan yine yüksek performans bekler misin?



Ağaoğlu: Evet, borsada 2 dolara geldik yıl sonu itibariyle ama dolar bazında 2.25-2.40 seviyesini bekliyorum ben. Yani dolar bazında yüzde 15-20 civarında bir artıştan söz ediyorum. Hatta, eğer uyguladığımız politikalarda bir değişiklik olmazsa, olağanüstü bir jeopolitik gelişme yaşamazsak Borsa İstanbul’un 2.75 dolar seviyesini bu yıl içinde görebileceğini tahmin ediyorum. Ama bunun en temel koşulu, tekrar etmek gerekirse şu anda izlenmekte olan ‘ortadoks’ yani klasik bildiğimiz politikaların samimiyetle devam ettirilmesidir.



"ERKEN SEÇİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Güldağ: Ekonomik istikrarla birlikte siyaseten de dalgalanmaların az olduğu bir dönemi yaşamamız önemli olur bu süreçte. Örneğin bir seçim olup olmamasına bağlı olarak dalgalanmalar yaşayabiliriz.



Ağaoğlu: Bu yıl, bir erken seçimin söz konusu olmayacağı kanaatindeyim.



Güldağ: Ben de beklemiyorum. Yapacak çok iş var zaten. Bitti mi portföy?



Ağaoğlu: Esas olarak bitti. Portföyün içinde, ben taraftar değilim onu baştan söyleyeyim ama yüzde 1’lik kısmını da kripto paraya ayırmakta fayda var. Para kazanmak için değil de, o alanı tanıyıp, öğrenmek için. Blockchain sisteminin hayatımızın her alanına girmeye başladığı bir süreçte buna ihtiyaç var diye düşünüyorum.



Güldağ: Çok teşekkürler. Gayet derli toplu bir 2021 portföyü oldu. Hepsini nedenleriyle ortaya koydun. Önce sağlık sonra huzur, başarı ve bereket diliyorum. Yeni yılın kutlu olsun! Tabii bütün Şans Sohbetleri izleyicilerinin de...



Ağaoğlu: Ben de herkese iyi bir yıl dileklerimi iletiyorum. Dingin ve sağlıklı bir yıl diliyorum.