İşte yabancıların en çok alım yaptığı hisseler

UFUK KORCAN

Borsa İstanbul hafta ortasında 1.589 puan seviyesine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak 1.580 puandaki güçlü direnç seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadı. Yani rekor bir bakıma ‘göstermelik’ oldu. Uzun zamandır 1.500-1.580 aralığında sıkışan BİST 100 Endeksi yine aynı banda geri döndü. Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve ardından verilen piyasa dostu mesajlar, piyasalarda ralliye neden olmuştu. Borsa kasım ayı başında başladığı yükselişini 20 Ocak’a kadar neredeyse soluksuz devam ettirmiş ve yüzde 40’ın üzerinde artış kaydetmişti.

Yabancı ilgisi azalıyor

Yeni yılla beraber bu yükselişin devam edeceği ve endeksin 2021 için yüzde 20-30 civarında bir artış daha yapacağı tahminleri yapılmıştı. Aslında bu tahminlerde bir geri adım atılmış değil. Yani uzmanlar, orta ve uzun vadede hisse senedi cephesi için iyimser beklentilerini koruyor. Fakat kasım ayından itibaren yaşanan sert yükselişte önemli paya sahip olan yabancı yatırımcıların, özellikle ocak ayının son haftasından itibaren azalan risk iştahları borsanın da dar bir bantta hareket etmesine ve güçlü direnç seviyelerini geçmekte zorlanmasına neden oluyor. Öyle ki borsada yabancı payı yüzde 44.74 ile verinin tutulmaya başlandığı dönemden bu yana en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası verilerine bakıldığında da yabancı yatırımcıların son 8 haftadır hisse senedi piyasalarında net satıcı oldukları görülüyor. 8 haftada yabancıların net satışları 1.2 milyar doları bulmuş durumda.

Tahvilde 4 milyar dolarlık alım

20 Kasım ve 25 Ocak tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında toplam 675 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez Bankası, 18 Mart’taki toplantısında da 200 baz puanlık artışa gitti. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasından son haftalarda çıkıyor olsalar da tahvil piyasasında 13 Kasım’dan bu yana toplam 4 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancılar, 7 hafta aradan sonra 12 Mart haftasında tahvil piyasasında126,4 milyon dolarlık satış yaptı. Ancak son faiz artışı ile birlikte yabancıların Türk tahvillerindeki alımlarına devam etmesi bekleniyor.

Yabancı en çok THY aldı Koza Anadolu sattı

Borsada endeksin neredeyse yerinde saydığı son 1 ayda yabancı takası en fazla artan hisse THY oldu. 15 Şubat’ta yüzde 31.69 olan THY hisselerindeki yabancı oranı, 15 Mart itibarıyla yüzde 37.70’e çıktı. Yabancı payında yaşanan 6 puanlık artış şirketin hisse senetlerinin de yüzde 19’a yakın değer kazanmasına neden oldu. Yabancı payı en çok artan ikinci hisse ise Petkim oldu. Yabancı payı yaklaşık 4.1 puan artan Petkim’in hisseleri de 1 ayda yüzde 20 yükseldi. IKardemir D, Pegasus, TAV Havalimanları, Arçelik, Tekfen Holding, Ülker, MLP Sağlık ve Doğan Holding hisseleri de yine yabancı payı en fazla artan hisseler sıralamasında yer aldı.

Çıkış yapılan hisseler

Yabancı takası en çok azalan hisselerin başında Koza Anadolu geldi. Koza Anadolu hisselerinde yabancı payı 5.4 puan düşerek yüzde 36’ya indi. Bu düşüşün de etkisiyle Koza Anadolu hisseleri 1 ayda yüzde 22’ye yakın geriledi. Yabancı takasının en fazla azaldığı diğer hisseler ise şöyle sıralandı: Garanti Bankası, Migros, İpek Doğal Enerji, Aselsan, İş Bankası C, Alkim Kimya, Emlak Konut ve Türk Telekom.

Dolarda 7.41 TL seviyesi önemli

Merkez Bankası’nın faizleri piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan artırmasıyla dolar/TL paritesi 7.50 seviyelerinden 7.3250 seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL’nin 200 günlük ortalamaya denk gelen 7.41 seviyesinin altına inmesi halinde Türk Lirası’nda değerlenmenin devam edebileceği söyleniyor. 7.41 seviyesinin altında 7.30 ve 7.21 seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7.50, 7.59 ve 7.75 direnç seviyeleri. Dolar/TL’nin bir süre 7.20-7.60 aralığında hareket edeceğini düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla.

Borsanın 1.580 puanla savaşı!

Hafta içinde 1.589 puandaki tarihi zirvesinde tutunamayan BİST 100 Endeksinin 1.550 puanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruyacağı düşünülüyor.

Bu seviyenin üzerinde olası yukarı yönlü hareketlerde 1.580 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde BİST 100’de 1.600 puan yeni hedef olabilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.550 ve 1.535 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Daha altlarda 1.517 ve 1.500 diğer destek noktaları.