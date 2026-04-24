Meta hisseleri işten çıkarma kararı sonrası sert geriledi

Meta hisseleri, teknoloji devinin çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltacağını duyurmasının ardından perşembe gününü yüzde 2,3'lük bir düşüşle kapattı. Şirket, bu kararı verimliliği artırma ve stratejik yatırımları dengeleme çabalarının bir parçası olarak tanımladı.

Yaklaşık 8 bin çalışanı etkileyecek olan bu süreç, 20 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Şirket yönetimi, ayrıca 6 bin boş kadroyu da tamamen iptal ettiğini bildirdi.

Meta hisseleri ve yapay zeka yatırımları

Meta İnsan Kaynakları Müdürü Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği notta bu adımın maliyetleri dengelemek amacıyla atıldığını ifade etti. Şirket, yapay zeka altyapısına ve veri merkezlerine yönelik yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.

Yayınlanan son kazanç raporuna göre Meta, 2026 yılı için 115 milyar ile 135 milyar dolar arasında bir sermaye harcaması öngörüyor. Şirket, 2025 yılında bu kalem için 72 milyar dolar tutarında harcama yapmıştı.

Çalışanlara yönelik tazminat paketi açıklandı

İşten çıkarmalardan etkilenen personelin bilgilendirme süreci e-posta yoluyla başladı. Meta hisseleri üzerindeki baskı sürerken, ABD'deki çalışanlara temel ücretlerinin 16 haftalık tutarı kadar kıdem tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca çalışanlar, şirkette geçirdikleri her yıl için ek olarak iki haftalık ödeme alma hakkına sahip oldu. Şirketin Aralık sonu itibarıyla toplam personel sayısı 78 bin 865 seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa uzmanlarının maliyet yönetimi değerlendirmesi

Wedbush analisti Dan Ives, yönetimin maliyet azaltma çabalarını olumlu bulduğunu açıkladı. Ives, Meta hisseleri için bu geçiş döneminin başarıyla yönetileceğine dair güvenini paylaştı.

Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını 29 Nisan tarihinde piyasaların kapanışının ardından açıklayacak. Bu raporun piyasalardaki yönü netleştirmesi bekleniyor.

Teknoloji sektöründeki bu geniş çaplı tensikat, büyük ölçekli şirketlerin büyüme odaklı yapıdan verimlilik odaklı yeni bir mali modele geçiş sürecini yansıtıyor.