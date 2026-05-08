Commerzbank 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Commerzbank, İtalyan rakibi UniCredit cephesinden gelen devralma baskısını savuşturmak için üç bin kişiyi kapsayan bir işten çıkarma planı duyurdu. Banka, bağımsızlığını koruma stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki döneme ait kâr hedeflerini de yukarı yönlü güncelledi.

İtalyan ve Alman bankaları aylardır süren yoğun bir rekabetin içinde yer alıyor. Bu durum, UniCredit CEO'su Andrea Orcel'in büyüme vizyonu ile Avrupa'nın en büyük ekonomisini finanse eden Alman kurumunu karşı karşıya getiriyor.

Yeni işten çıkarma dalgası ve piyasa maliyetleri

Yeni strateji, UniCredit'in bu hafta başında piyasa değerinin oldukça altında kalan 37 milyar euroluk satın alma girişimini resmen başlatmasının ardından geldi. Banka yönetimi, cuma günü yaptığı açıklamada İtalyan bankasının planının belirsizlikler ve uygulama riskleri barındırdığını belirtti.

Duyurulan işten çıkarma adımı, kurumun son yıllardaki üçüncü büyük personel azaltımı olarak kayıtlara geçti. Commerzbank, bu on yılın başlarında Alman işgücünün üçte birine denk gelen on bin kişiyle yollarını ayırmıştı ve geçen yıl üç bin dokuz yüz kişilik yeni bir kesinti planı açıklamıştı.

Bağımsızlık mücadelesi ve revize edilen kâr hedefleri

Yeniden yapılandırma sürecinin ve işten çıkarma operasyonunun bankaya yaklaşık 450 milyon euro maliyet yaratması bekleniyor. Kurumun bağımsız kalma çabası, Almanya'nın yabancı alıcıları durdurma ve finans merkezindeki büyük bankalarını koruma kapasitesi için önemli bir sınava dönüştü.

Ülkenin en büyük ikinci bankası, yatırımcıları bağımsız bir yapı altında daha fazla değer yaratabileceğine ikna etmeye çalışıyor. Yeni projeksiyonlar doğrultusunda, bankanın 2028 yılı için gelir beklentisi 14,2 milyar eurodan 15 milyar euroya, kâr hedefi ise 4,2 milyar eurodan 4,6 milyar euroya çıkıyor.

Siyasi arenadaki itirazlar ve hükümetin piyasaya bakışı

Andrea Orcel, 2024 yılı içinde Alman bankasından yüklü miktarda hisse topladığında ve birleşme baskısına başladığında Almanya'daki siyasi çevreleri oldukça şaşırtmıştı. İki kurumun yöneticileri bu yılın başlarında görüşmeler yapmış ancak Paskalya sonrasında bu diyalog ortamı tamamen ortadan kalkmıştı.

UniCredit tarafının agresif büyüme hamlesi Almanya'da sert bir siyasi dirençle karşılaşıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, perşembe günü yaptığı değerlendirmede bankacılık sektöründeki düşmanca devralmaları kesinlikle reddettiklerini vurguladı.

İşten çıkarma planının genel kârlılık trendlerine etkisi

Merz, bu tarz hamlelerin Almanya'daki köklü kurumlara yönelik yanlış bir yaklaşım olduğunu ve piyasadaki güveni zedelediğini ifade etti. Yirmi yıl önceki finansal krizde bankayı kurtaran Alman hükümeti, halihazırda Commerzbank hisselerinin yüzde on ikisini elinde tutuyor.

Gündemi sarsan işten çıkarma kararı ve güncellenen hedefler, bankanın ilk çeyrek net kârının yüzde 9,4 artışla 913 milyon euroya ulaştığını bildirmesiyle aynı döneme denk geldi. Açıklanan bu güçlü finansal veriler ve personel maliyetlerini kısma adımları, bankanın sadece mevcut devralma baskılarını yönetmekle kalmayıp, önümüzdeki yıllarda Avrupa bankacılık sektöründeki kârlılık trendlerini de yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor.