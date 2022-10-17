İSTKA'dan dijital dönüşüm için faizsiz kredi
İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'daki işletmelerin dijital dönüşümü için faizsiz kredi desteği verecek.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), megakette yer alan işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı'nı başlattı.
İSTKA açıklamasına göre, program kapsamında İstanbul'daki dijital dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritasına sahip işletmelere faizsiz kredi desteği verilecek.
Toplam bütçesi 200 milyon TL olan program çerçevesinde işletmelere, 2-5 milyon lira arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunulacak.
Programla işletmelerin üretim, yönetim, müşteriye erişim, iş gücü ve benzeri hususlarda dijital dönüşüm çalışmaları firmaya özel hazırlanmış yol haritasına göre gerçekleştirilecek.
- 13 Ocak 2023'e kadar başvuru yapılabilecek
Dijital ve ileri üretim teknolojileri kullanılarak kapasiteleri artırılacak işletmelerin, katma değerli ürünlerle rekabet güçleri yükseltilecek.
Program sayesinde, işletmelerin dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırım yapması sağlanacak ve yerli teknoloji geliştiriciler desteklenecek.
Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı'na 13 Ocak 2023'e kadar başvuru yapılabilecek.