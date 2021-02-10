İsveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
İsveç Merkez Bankası(Riksbank), faiz oranında değişikliğe gitmedi.
İsveç Merkez Bankası(Riksbank), bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 0,00 olarak bırakıldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
2015-20 Yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmıştı. Riksbank son 5 toplantısında faizi değiştirmedi.
Riksbank, orta vadede enflasyonu yıllık yüzde 2,0 civarında tutmayı hedefliyor. En son yıllık enflasyon yüzde 0,5, faiz maliyetli enflasyon yüzde 0,5 olarak açıklandı.