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İsveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), faiz oranında değişikliğe gitmedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İsveç Merkez Bankası(Riksbank), bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 0,00 olarak bırakıldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

2015-20 Yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmıştı. Riksbank son 5 toplantısında faizi değiştirmedi.

Riksbank, orta vadede enflasyonu yıllık yüzde 2,0 civarında tutmayı hedefliyor. En son yıllık enflasyon yüzde 0,5, faiz maliyetli enflasyon yüzde 0,5 olarak açıklandı.