İsviçre bankası UBS'ten TL analizi: TL'nin görünümü eskisi kadar cazip değil

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan sürpriz faiz kararlarının ardından yabancı kuruluşlar Türkiye'ye ilişkin peş peşe raporlar açıklıyor.

JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'den gelen faiz ve enflasyon analizlerinin ardından İsviçre bankası UBS de dün TL'ye ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda TL'nin görünümünün eskisi kadar cazip olmadığı belirtildi.

Raporda TL'nin cazibesinin kaybı, döviz rezervlerindeki erime, artan dolarizasyon, zayıflayan kamuoyu desteği ve siyasi belirsizlik olmak üzere dört ana gerekçeyle açıklandı.

Banka analistleri Tilmann Kolb ve Michael Bolliger’ın kaleme aldığı raporda, “USDTRY üç aylık forward satış tercihimizle ifade ettiğimiz Türk lirası lehine görüşümüz, inişli çıkışlı bir yolculuğun ardından hedeflenen vadesine ulaştı. İşlemin başlangıcında 38,7 olan gösterge niteliğindeki vadeli kura karşılık 38,1 olan mevcut spot USDTRY kuru ile, başlangıçtaki yüzde 3’lük getiri hedefimizden daha düşük olan mevcut yüzde 0,6’lık toplam getiri için şimdi küçük kârları toplamayı tercih ediyoruz” denildi.

BloombergHT'de yer alan habere göre analistler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararının, Türk lirasının vadeli piyasalarda fiyatlanan seviyelere yakın bir seyir izlemesini veya bu seviyelerin bir miktar üzerinde performans göstermesini sağlayabileceğini öngördüklerini belirtti.

Ancak aynı zamanda, yeni lira carry trade pozisyonlarının açılmasının ya da mevcut pozisyonların genişletilmesinin artık önceki kadar cazip olmadığını da belirtildi.

Raporda “Bununla birlikte, yeni lira carry trade pozisyonlarının veya önceki pozisyonları genişletmenin çekiciliğinin azaldığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

4 neden sıralandı

Raporda TL'nin çekiciliğinin neden azaldığı 4 maddeyle açıklandı.

Raporda nedenler şöyle sıralandı:

"* İlk olarak, TCMB’nin döviz rezervleri Mart ortasından bu yana yaptığı yoğun müdahaleler sonucunda önemli ölçüde zayıfladı ve lira üzerinde yeni bir baskı olması durumunda daha fazla döviz satışı için fonlarını sınırladı.

* İkinci olarak, ocak ayından bu yana devam eden kademeli dolarizasyon eğilimi, Türkiye’de yerleşik kişilerin liraya olan güveninin mart ayındaki lira çalkantısı ve nisan ayındaki ABD gümrük vergisi şokundan önce bile zayıflamış olabileceğini düşündürüyor. Daha güçlü bir dolarizasyon hamlesi, döviz rezervi satışları veya karşı önlem olarak daha sıkı para politikası, TCMB’nin eylem seçeneklerini daha da sınırlayacağından veya iç ekonomi üzerinde baskı oluşturacağından, muhtemelen TCMB için zorluk oluşturacaktır.

* Üçüncü olarak, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin zaman alması ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması nedeniyle mevcut makroekonomik politikalara yönelik kamuoyu desteği azalabilir.

* Son olarak, piyasalar iç siyasi dinamikler konusunda temkinli olmaya devam ediyor. İktidar ve muhalefet partileri arasındaki çekişmeli zemin, Türk varlıklarının fiyatlanan risk primlerinde daha fazla artışa maruz kalmasına neden olabilir."