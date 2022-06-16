İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi
İsviçre Merkez Bankası, sürpriz bir kararla faiz oranını 50 baz puan yükseltti. Ülkede sıkılaştırma hamlesine rağmen politika faizi yüzde 0,25 ile negatif bölgede bulunuyor.
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İsviçre Merkez Bankası (SNB), piyasaların beklemediği bir kararla parasal sıkılaştırmaya gitti ve faiz oranını 50 baz puan artırdı.
SNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.
SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutuyordu.
Yüzde 2,0 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.