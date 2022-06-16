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İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi

İsviçre Merkez Bankası, sürpriz bir kararla faiz oranını 50 baz puan yükseltti. Ülkede sıkılaştırma hamlesine rağmen politika faizi yüzde 0,25 ile negatif bölgede bulunuyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İsviçre Merkez Bankası (SNB), piyasaların beklemediği bir kararla parasal sıkılaştırmaya gitti ve faiz oranını 50 baz puan artırdı.

SNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutuyordu.

Yüzde 2,0 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.

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