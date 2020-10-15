İsviçreli ve İngiliz yatırımcı Kontrolmatik’e geldi

15 Ekim 2020

İSTANBUL/DÜNYA



Kontrolmatik Teknoloji’nin 50 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı 1.3 milyar liralık 26 kat üzerinde talep toplanarak tamamlandı. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6. 90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılardan tahsis edilen payların 38 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan tahsis edilen payların 18 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan tahsis edilen payların 9 katı talep geldi.

Son dönemde yapılan Fade Gıda, Dinamik Isı ve Esenboğa Elektrik’in halka arzından farklı olarak Kontrolmatik hisselerinde yapılan halka arza iki yabancı kurum katıldı. Diğer üç halka arzda yerli bireysel yatırımcılar yaptıkları yoğun alımla öne çıkarken Kontrolmatik hisselerinde İsviçreli Rubellius Capital AG yüzde 7,4, İngiliz Maxis Investments yüzde 7,4 oranında alımla katılım gösterdi.



Halka arz geliri Ar-Ge ve yeni yatırımlara



Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, şirket hisselerinin gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Halka arza giderek şeffaflaşma ve prestij odaklı bir adım atmayı hedefledik. Halka arzdan elde edilecek fon kaynaklarını Ar-Ge, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız” dedi.

Kontrolmatik halka arzında, payların yüzde 50’si 18.255 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 30’u 55 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve yüzde 20’si 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 18.317 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi. Kontrolmatik Teknoloji paylarının KONTR kodu ile 19 Ekim 2020 Pazartesi günü gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.



Halka arza aracılık eden Gedik Yatırım CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç da “Pandemi sürecinin halen devam ettiği böyle bir süreçte Kontrolmatik Teknoloji’ye gelen yoğun talepten ötürü çok mutluyuz” dedi.