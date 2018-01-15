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İtalya ve İspanya borsaları yükselişle kapandı

Avrupa'da İtalya ve İspanya borsaları günü yükselişle tamamladı.

İtalya ve İspanya borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 azalarak 397,83 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 7.769,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 13.200,51 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.509,69 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.543,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 10.467,20 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,72'lik artışla 1,2273 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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