İtalyan bankacılık devi rakibini satın alıyor

18 Şubat 2020

İtalya bankacılık sektöründe uzun süredir beklenen konsolidasyon yönünde ilk adım Intesa Sanpaolo'dan geldi. Intesa Sanpaolo, küçük rakiplerinden UBI Banca'yı satın almak için 4,86 milyar euro teklif etti.



İtalya'nın perakende bankacılık alanındaki en büyüğü olan Intesa sanpaolo, her bir UBI Banca hissesi için kendisinin yeni ihrac edeceği hisselerden 1,7 adet teklif etti. Bu satın almanan gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak bankanın yönetimindeki müşteri finansal varlıkları 1,1 trilyon euroyu aşacak.



Intesa'nın verdiği teklifin kabul edilmesi halinde UBI Banca hemen konttan çıkarılacak ve Intesa ile birleştirilecek. Anti tekel endişelerinin giderilmesi için de adım atan Intesa, 400-500 şubesini BPER Banca'ya satmak için anlaşma imzaladı. Ayrıca UBI Banca'nın sigorta varlıklarını nbir kısmı da UnipolSai'ye satılacak. (Foreks)