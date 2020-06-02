İyileşme umudu pariteye yarıyor

02 Haziran 2020

Hilal SARI

Avrupa ekonomilerinin yeniden açılması, Almanya ve Fransa’nın önderliğindeki ortak borçlanma iyimserliği ve dolar likiditesine ilişkin endişelerin gevşemesiyle euro/dolar paritesi 1,11 üzerindeki güçlü seyrini koruyor. Birçok yatırım bankası parite için orta vadeli öngörülerini yükseltirken, 200 günlük ortalama olan 1,10 düzeyini kırmış olması ise uzmanlarca paritenin bir yükseliş trendinde olduğuna işaret ediyor.

Gösteriler ve risk iştahı doları baskılıyor

Dolar endeksi ise iyileşme umudu ve Hong Kong geriliminin hafiflemesine paralel marttaki 102,81 zirvelerinden tekrar 98 düzeyine gerilemiş durumda. FXstreet analizine göre ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un öldürülmesiyle tetiklenen gösteriler uzmanlarca doları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.

ING: Zayıf dolar için kapı açıldı

ING Bank analistleri “zayıf dolar için kapı açıldı” değerlendirmesi yapıyor ve Hong Kong geriliminin korkuttuğu kadar olmamasının doları düşürdüğünü, OPEC+’tan gelecek olası kesintilerin de emtiaya bağlı para birimlerine yarayacağını öngörüyor.

Risk iştahının artması pariteyi yükseltirken, Avrupa’da açıklanan 750 milyar euroluk dev iyileşme paketinin kredi veya hibe ağırlığının netleşmesi, paritenin önümüzdeki dönemdeki seyrine etki edecek ana unsurlar. Euro/ dolar paritesi dün TSİ 14:30 itibariyle hafif yükselerek 1,1113 düzeyine gelirken, gün içinde 1,1154 düzeyine kadar yükseldi.

Credit Suisse: İki yıllık düşüşe %38 düzeltme mümkün

İsviçre merkezli Credit Suisse, paritenin 1,10 düzeyinin üstünde olmasının “ana trendi yükselttiğini” söylerken, bir sonraki direnç noktasını 1,1146/66 olarak gördüğünü belirtiyor. Bu direncin kırılması durumunda ise 1,1369/77 düzeylerinin izleneceğini belirtiyor. Banka 1,1369 düzeyine gelinmesi durumunda 2018-2020 yılı boyunca yaşanan düşüşün yüzde 38,2 oranında yukarı yönlü düzelme yaşamış olacağını da belirtiyor.

ABD merkezli Citibank ECB’nin bu haftaki toplantısında Pandemi Varlık Alım Programı’nı en az 250 milyar euro artırmasını veya temmuz toplantısında artıracağına dair sinyal vermesini bekliyor. Şirket tahvili alımlarına dair detayların netleşmesiyle bankaya göre euro için zemin sağlamlaşıyor.

Nordea’dan parite için iyimser hedef: 1,1670

Danimarka merkezli Nordea Bank parite konusunda daha iyimser ve Euro bürokratlarının harmonize politikalarla ortak para birimi bölgesinde daha iyi çalışacağını beklediklerini belirterek “Parite için hedefimiz 1,1670” diyor.

Kanada merkezli TD Securities de orta vadeli euro/dolar tahminlerini 1,10’un üzerinde tutarken, kısa vadede paritenin 1,05’e kadar çekilebileceğini öngörüyor. Bankaya göre küresel hisse o-piyasalarının ekonomik realiteden giderek daha kopuk davranması ise doların hazirana zayıf başlamasının ana nedeni.

Societé Generale: Risk iştahı böyle devam etmeyebilir

Societé Generale ise ABD’deki gösteriler ve cuma günü açıklanacak işsizlik verisinin muhtemelen yine ürkütücü olması nedeniyle risk iştahındaki olumlu trend tersine dönebilir. Banka cuma günü açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 4,5 milyon düşüş olmasını öngörüyor. Genel beklenti ise 8 milyon işin yok olacağı.

İŞ YATIRIM/ŞANT MANUKYAN:

Parite 1,12-1,13 düzeyine yükselebilir



Hafta başında yaşanan yükselişten ziyade paritede 1,10 düzeyinin kırılmış olmasının arkasında, Fransa ve Almanya önderliğinde açıklanan ortak borçlanma iyimserliği yatıyor. Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) ECB alımlarına dahil olmamasına ilişkin karar euro için negatifken, ortak borçlanmaya ilişkin öneri Euro Bölgesi’nde hala yüksek bir irade olduğunu gösterdi. Tabii ortak borçlanma henüz realize olmuş değil, daha ülkelerin onayına sunulacak. Kuzey ülkeleri bu paketin kredi olarak çalışmasını isterken, Almanya ve Fransa hibe olarak çalışmasını destekliyor. Hibe tarafı euro için pozitif olur. Paritenin 1,12 - 1,13 düzeylerine kadar yükselebileceğini fakat Euro Bölgesi’nin genel olarak sorunlarının henüz tam çözülmemesi nedeniyle yükselişin sınırlı olacağını öngörüyorum. Bu hafta varlık alımlarını artırması beklenen ECB’nin Bundesbank’ın devrede olmadığı durumda nasıl hareket edeceğine ilişkin haberler de geliyor.



İyileşme ‘realize olursa’ dolar yükselmez



Doların küresel piyasalardaki hareketi ise şimdilik iyimserlikle bir yavaşlama yönünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hong Kong’a ilişkin açıklamaları daha sert olsaydı, ortalık karışabilirdi. Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükseliş de petrol kaynaklı dolar sirkülasyonunu artırdı. Ekonomilerin yeniden açılmasıyla oluşan iyimser beklenti doların değer kazanmasını sınırlıyor. Dolara talep küresel piyasada işlerin kötüye gitmesiyle artıyor ve yükseliyor. Şimdilik beklenti ticaretin artması ve dolar ihtiyacının normal ekonomik aktiviteyle karşılanabileceği öngörülüyor. Bu beklenti realize olursa doların değer kazanması için bir gerekçe yok.

UBS: ABD-Çin gerilimi izleniyor



İngiltere merkezli UBS, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hong Kong’un özel statüsünün kaldırılacağını söylemesi sonrası ABD-Çin geriliminin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirtiyor. Ancak banka “ABD-Hong Kong ticareti çok önemli değil. Yatırımcıların buradağı odağı Hong Kong konusunun genel ticaret gerilimini nasıl etkileyeceği” diyor.



FXstreet analizine göre yatırımcıların Hong Kong’da korktuğu ABD-Çin arasında imzalanan ilk faz anlaşmaya olası bir etki. Şimdilik böyle bir durum olmaması doların da ateşini azaltan bir unsur olarak değerlendiriliyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian dün yaptığı açıklamada ABD’nin atacağı her adımın Çin’den misillemeyle karşılanacağı uyarısı yaptı. Fakat Trump’ın henüz bir adım atmamış olması piyasalarda olumlu algılanıyor.