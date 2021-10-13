İzdemir, 75 milyon dolar kredi aldı

İzmir Demir Çelik, çelik üretim kapasitesini artırma yatırımının finansmanı için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nden (TSKB) sekiz yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında kredi aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platfornu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 8 yıl vadeli proje finansman kredisi iki yılı geri ödemesiz olacak.

İzmir Demir Çelik, ham çelik üretimini iki katına çıkararak yılda 2.8 milyon tona yükseltmek için 100 milyon dolar tutarında çelikhane yatırımı yapacağını temmuz ayında açıklamıştı.

Yatırımın 2023 ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, İzmir Demir Çelik haziran ayının son günlerinde iştiraki İzdemir Enerji'nin halka arzının ertelendiğini duyurmuştu.