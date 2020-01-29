İzdemir Enerji Elektrik halka arzı için çalışmalar başlıyor

29 Ocak 2020

İzmir Demir Çelik, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verildiğini bildirdi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak 388 milyon dolar yatırım yapılarak en son teknoloji ile kurulmuş ve 350 MW üretim gücüne sahip olan, ülkemizin mevcut yıllık ihtiyacının yaklaşık %1'ine karşılık gelen elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine veren Şirketimizin %82,76 oranla bağlı ortaklığı konumundaki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ülkemize etkin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik katma değer yaratması adına halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir."