İzdemir Enerji halka arz çalışmalarını hızlandırdı

İzmir Demir Çelik, bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı için çalışmaları hızlandırdığını ve aracı kurumlar ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Bağlı ortaklığının halka arzı için geçen yıl Ocak ayında çalışmalara başlayan İzdemir, KAP'a yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ve Ekim ayında İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle halka arz çalışmalarının yavaşladığına dikkat çekti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır" denildi.