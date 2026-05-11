İzmir Demir Çelik, İDÇ Liman'da halka arza hazırlanıyor

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC), %99,81 oranındaki bağlı ortaklığı İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’a resmi başvurunun yapıldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle birlikte, halka arz sürecine ilişkin teknik detaylar ve pay miktarları netleşti.

İDÇ Liman halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı detayları

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, halka arz süreci kapsamında toplam 40.000.000 adet payın satışı planlanıyor. Bu miktarın 10.000.000 adetlik kısmı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni paylardan oluşurken, kalan 30.000.000 adetlik kısım İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu mevcut payların satışından meydana gelecek. Halka arz edilecek her bir payın nominal değeri 1,00 TL olarak belirlendi.

Kayıtlı sermaye sistemi ve onay süreçleri

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’nin halka arz hazırlıkları kapsamında daha önce yapılan kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme uyum başvurusu 26 Eylül 2025 tarihinde onaylanmıştı. 11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ise taslak izahname ve fon kullanım raporunu içeren başvuru dosyası, incelenmek üzere SPK ve Borsa İstanbul’a eş zamanlı olarak sunuldu. Sürecin yürütülmesinde Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider aracı kurum olarak görev alacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulan taslak izahname ve fon kullanım raporu, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin resmi internet sitelerinde kamuoyunun incelemesine açıldı. İzmir Demir Çelik, liman işletmeciliği alanındaki iştirakinin halka arz sürecine dair gelişmeleri önümüzdeki dönemde yatırımcılarla paylaşmaya devam edecek. Piyasalar, SPK’nın taslak izahname üzerindeki inceleme sonucunu ve onay takvimini takip edecek.