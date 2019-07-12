İzmir iddiası heyecanlandırdı, Doğuş Oto hisseleri 'vites' yükseltti
Alman dergisi Automobilwoche, Volkswagen'in İzmir'de fabrika kurmayı planladığını duyurdu. Ancak Volkswagen'in Denetim Kurulu sözcüsü ise yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti. Haber akışı borsadaki Doğuş Oto hisselerini hareketlendirdi.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Denetim Kurulu sözcüsü yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.
Alman dergisi Automobilwoche, bu açıklamadan kısa bir süre önce Volkswagen'in İzmir'de fabrika kurmayı planladığını bildirmişti.
Volkswagen'in Türkiye yetkili satıcısı olan Doğuş Oto hisseleri derginin haberinin ardından 6.07 seviyelerine kadar yükselmiş ve hisselerle ilgili devre kesici uygulaması devreye girmişti.
Volkswagen Denetim Kurulu sözcüsünin yaptığı açıklamanın ardından ise saat 11:05'te yüzde 6.99 primle 5.81 seviyesine geriledi.
Automobilwoche'nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu'nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen'in iştiraki Skoda'nın burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti.
Çek gazetesi Hospodarske Noviny Nisan ayında, Skoda'nın planlanan yeni fabrika için Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapacağını bildirmişti.
Kaynak: Reuters