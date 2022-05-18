Japon ekonomisi, ilk çeyrekte beklentilerin altında daraldı

Japonya'da GSYH 2022 yılının ilk çeyreğinde daraldı. Ekonomi Bakanı Yamagiwa, Ukrayna krizinin etkisinin Nisan-Haziran döneminde görüleceği uyarısında bulundu.

Ocak-Mart döneminde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi. Beklenti yüzde 1,8 daralma olacağı yönündeydi. İlk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,2 küçüldü. Ekonomistler yüzde 0,4 daralma bekliyorlardı.

Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim ilk çeyrekte değişim göstermedi. Beklenti yüzde 0,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamada, Japon ekonomisinin toparlanmasını beklediklerini, ancak Ukrayna'daki durumdan kaynaklı belirsizliğin devam ettiğini ve Ukrayna krizinin etkisinin Nisan-Haziran döneminde daha çok görüleceğini vurguladı.

Ham madde fiyatlarındaki artışa, finansal piyasalardaki dalalanmalara ve arz taraflı etkilere daha fazla dikkat gösterilmesini isteyen Yamagiwa, Çin'ın COVID tedbirlerinin tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu da belirtti.