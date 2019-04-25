Japon MB: Faizler 2020 baharına kadar çok düşük kalacak
Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi ve faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar çok düşük seviyelerde tutma taahhüdünde bulundu.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklendiği gibi kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviyede tutma politikasında değişiklik yapmadı.
BOJ politika kararı açıklamasında, "BOJ, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedefliyor" denildi.
BOJ bugüne kadar faizleri ne kadar süre düşük tutacağı konusunda belirli bir zaman dilimi vermemişti.
Kaynak: Reuters