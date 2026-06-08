Japon Yatırımcılar yurt dışı hisse senedi piyasalarından çekiliyor

Japon yatırımcılar Mayıs ayında toplam 2,72 trilyon yen yani 16,98 milyar dolar tutarında yabancı hisse senedi satışı yaptı. Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, söz konusu satışın Nisan 2021 döneminden bu yana kaydedilen en büyük net çıkış olduğunu gösterdi. Piyasa aktörleri, Orta Doğu bölgesindeki çatışmalar ve teknoloji odaklı piyasa rallisinin aşırı değerlendiğine yönelik endişeler nedeniyle pozisyonlarını azalttı.

Yabancı hisse senedi piyasalarında satış dalgası

Geçen hafta 1138,3 puan ile rekor seviyeye ulaşan MSCI Dünya Endeksi, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 2,9 oranında değer kaybetti. ABD istihdam verilerinin beklentileri aşması, yatırımcıların yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerinden çıkış yapmasını tetikledi. Japonya Maliye Bakanlığı verileri, özellikle güven hesaplarının 3,38 trilyon yen tutarında yabancı hisse senedi satışı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Tahvil piyasalarına yönelim hızlandı

Yatırımcılar hisse senedi piyasalarından çıkış yaparken sabit getirili menkul kıymetlere yöneldi. Japon yatırımcılar Mayıs ayında 2,9 trilyon yen tutarında net yabancı borçlanma aracı satın alarak Mayıs 2025 tarihinden bu yana en yüksek alım seviyesine ulaştı. Güven hesapları 3,16 trilyon yen tutarında tahvil alımı gerçekleştirirken, yatırım fonu yönetim şirketleri 614,6 milyar yen ve hayat sigortası şirketleri 77,5 milyar yen tutarında net hisse senedi alımı yaptı.

Japonya Merkez Bankası verileri, yılın ilk dört ayında Japon yatırımcıların ABD hisse senetlerine 1,91 trilyon yen, Avrupa hisse senetlerine ise 826,4 milyar yen yatırım yaptığını doğruladı. Aynı dönemde İngiltere borsasından 285,5 milyar yen ve İspanya borsasından 80,1 milyar yen tutarında hisse senedi alımı gerçekleşti.