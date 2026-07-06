Japon Yeni 40 yılın dibinde, müdahale bekleniyor

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Japon yeni pazartesi günü kırk yılın en düşük seviyeleri etrafında dalgalanırken resmi müdahale riskleri tırmanıyor. ABD doları, yatırımcıların zayıf istihdam raporu sonrası faiz oranları görünümünü değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. Haziran ayı istihdam verileri Federal Rezerv faiz artırımı beklentilerini zayıflatıyor.

Japon yeni dolar karşısında 162.11 seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlama geçen hafta test edilen 1986 yılının en düşük seviyesi olan 162.84 rakamına yakın seyrediyor. Perşembe günü yaşanan ani alım dalgasının ardından yatırımcılar olası bir müdahale konusunda tedirginlik yaşamaya devam ediyor.

Asya piyasalarında müdahale endişesi

Analistler, Tokyo yönetiminin atacağı herhangi bir adımın kalıcı destek sağlayacağından şüphe ediyor. OCBC Döviz Stratejisti Moh Siong Sim, piyasanın şahin Federal Rezerv riskleriyle mücadele ettiğini belirtiyor. Uzman, yen üzerindeki ek değer kayıplarını müdahale ihtimalinin sınırladığını vurguluyor. Stratejist, kısa vadede yen üzerinde baskıların devam etmesini bekliyor.

Yatırımcılar, Japon yetkililerin riskleri önceden haber verme alışkanlıklarını terk etmesinden endişe duyuyor. Makamlar spekülatörleri sıkıştırmayı ve yen aleyhine işlem maliyetlerini artırmayı hedefleyen daha odaklı bir kampanya yürütüyor. L&G Asset Management Asya Yatırım Stratejisi Başkanı Ben Bennett, döviz volatilitesi artarsa yetkililerin müdahale edeceğini öngörüyor.

Küresel döviz piyasalarında son durum

Bennett, genel yönelim üzerinde gevşek iç maliye politikasının ve ABD ile olan büyük faiz farkının etkili olduğunu savunuyor. Uzman, yen cephesindeki olası bir müdahalenin genel gidişatı değiştirmeyeceğini düşünüyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi haftayı 100.97 seviyesinde açıyor. Endeks, haziran ayında istihdam büyümesinin yavaşladığını gösteren verilerin ardından nisan ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi.

Yatırımcılar, çarşamba günü yayımlanacak Federal Rezerv haziran ayı toplantı tutanaklarına odaklanıyor. Gelecek haftanın enflasyon raporu, fiyatların izleyeceği yol hakkında taze fikirler sunacak kritik bir veri olarak öne çıkıyor. Commonwealth Bank of Australia stratejistleri, Başkan Kevin Warsh'un geçmişte çok fazla yönlendirme yapıldığı görüşü nedeniyle tutanakların kısa olabileceğini tahmin ediyor.

Avrupa ve Asya para birimlerinde fiyatlamalar

OCBC stratejisti Sim, yıl sonuna kadar dolarda yüzde 2 ila yüzde 3 oranında bir yükseliş potansiyeli görüyor. Stratejist, kısa vadede doların duraksayabileceğini ve yüksek getirili işlemlere dönüş yaşanabileceğini ekliyor. Avrupa tarafında euro 1.1429 dolar seviyesinde tutunarak son iki haftanın en güçlü konumunu koruyor. İngiliz sterlini ise 1.3338 dolardan alıcı buluyor.

Güney Kore wonu, 24 saatlik yurt içi spot dolar işlemlerinin ilk gününde 1,531 seviyesinden işlem görüyor. Yeni Zelanda doları, merkez bankası toplantısı öncesinde yüzde 0.35 değer kaybederek 0.5686 dolar seviyesine geriliyor. Piyasa katılımcıları, Yeni Zelanda Merkez Bankasının üç yılı aşkın süredir ilk kez faiz artırımı kararı almasını bekliyor.