Japon Yeni, Dolar karşısında 1,5 yılın zirvesinde

Japon Yeni, ABD Doları karşısında Mart 2020'den bu yana görülen en büyük artışı yaşadı, USDJPY yüzde 1,2 düşüşle 113,65'e kadar geriledi

Küresel piyasalarda ise koronavirüs nedeniyle riskten kaçış hakim. Asya borsaları, aşıya dirençli olduğu düşünülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edilmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen tahvil, yen ve dolara yönelmesinin ardından iki ayın en sert düşüşünü kaydetti.