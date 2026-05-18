Japonya 10 yıllık tahvil faizi 29 yılın zirvesine çıktı

Yükselen ham petrol fiyatlarının Japonya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler, ülkenin uzun vadeli gösterge faiz oranını son 29 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Finansal piyasalarda işlem gören Japonya 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 2,8 seviyesini gördü.

Aracı kurum Japan Bond Trading verilerine göre, uzun vadeli borçlanma maliyetleri en son Mayıs 1997 tarihinde bu seviyeye kadar yükselmişti. Enerji maliyetlerindeki artış, emtia ithalatçısı olan ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, artan petrol fiyatlarının Japonya'nın dış ticaret dengesini bozarak bir ticaret açığına yol açabileceğinden endişe duyuyor. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Japonya'da, hammadde maliyetlerinin yükselmesi doğrudan cari dengeyi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, piyasa katılımcılarının devlet tahvillerinde satış pozisyonu almasına neden oluyor. Küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanma, makroekonomik istikrar senaryolarını da doğrudan yeniden şekillendiriyor.

Küresel enflasyon baskısı Japonya 10 yıllık tahvil faizi oranını yukarı çekiyor

Uzun vadeli faiz oranları sadece Asya piyasalarında değil, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa genelinde de eş zamanlı bir yükseliş trendi izliyor. Ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin küresel ölçekte enflasyonu besleyeceği yönündeki beklentiler, tahvil piyasalarında küresel bir satış dalgasına yol açtı. Yatırımcıların enflasyondan korunma arayışı, gelişmiş ülke tahvillerinin getirilerini yukarı yönlü zorluyor. Merkez bankalarının sıkı para politikası adımlarını sürdüreceği öngörüsü de bu hareketi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Japonya borçlanma senetlerinde gözlenen bu fiyatlamalar, küresel tahvil piyasalarındaki yıllık getiri trendinin yukarı yönlü hareketini koruduğunu teyit etti. Yüksek enerji maliyetleri ve kalıcı enflasyon baskısı, uzun vadeli faiz oranlarının önümüzdeki dönemde de yüksek kalacağına işaret ediyor.