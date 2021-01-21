Japonya faizi değiştirmedi, büyüme beklentilerini artırdı

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı politika toplantısında beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranını yüzde -0,10'da tutarken, gelecek mali yıl için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.



Makroekonomik projeksiyonlarına yönelik çeyrek dönem gözden geçirme raporunu yayınlayan BOJ, 31 Mart'ta sona erecek cari mali yıl için GSYH daralma tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya çıkardı.



Banka, 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için büyüme tahmini ise

Ekim ayında açıkladığı yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltti. 2022 mali yılı için GSYN büyüme tahminini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkardı.



Cari mali yıl için çekirdek enflasyon tahminini yüzde -0,6'dan yüzde -0,5'e revize eden BOJ, gelecek mali yıl için beklentisini ise yüzde +0,4'ten yüzde +0,5'e çıkardı. 2021 mali yılı için çekirdek TÜFE b0eklentisini yüzde 0,7 olarak korudu.



BOJ yaptığı açıklamada, Japonya'nın fiyat ve ekonomik görünümü için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtirken, fiyat ve ekonomik görünüm için belirsizliğin aşırı yüksek olduğunu vurguladı.



Aşının genele yaygın şekilde kullanılabilir olması halinde salgının etkisinin beklenenden daha erken bastırılıabileceğini belirten BOJ, ancak aşılamanın hızı ve ekkinliği konusunda belirsizlikler bulunduğuna da işaret etti.