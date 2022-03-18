Japonya faizi değiştirmedi; Ukrayna konusunda uyardı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi ve kırılgan ekonomik toparlanma üzerinde Ukrayna krizinden kaynaklanan risklerin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

BOJ gevşek para politikasını koruyarak, hızla yükselen enflasyonun kalıcı hale gelmesini durdurmak için bu hafta faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Bankası (BoE) ile taban tabana zıt bir tutum izliyor.

BOJ beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz hedefini -0.1%'de, 10 yıllık tahvil faizi hedefini ise 0%'a yakın seviyede tuttu.

BOJ para politikası açıklamasında, "Japonya ekonomisi büyüme trendine girdi" denildi. BOJ Ocak ayındaki para politikası metninde ekonominin "daha net toparlanma işaretleri" gösterdiğini açıklamıştı.

BOJ Ukrayna krizinden kaynaklanan yeni riskler konusunda da uyarıda bulunarak bu risklerin finansal piyasaları istikrarsızlaştırdığını ve hammadde maliyetlerinde sert şekilde artışa yol açtığını açıkladı.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 0930'da basın toplantısı düzenleyecek.