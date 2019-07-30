Japonya MB faizleri değiştirmedi

30 Temmuz 2019

Japonya Merkez Bankası (BOJ) , bugünkü toplantısında para politikasını değiştirmedi. Banka faizi eksi yüzde 0.1 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizi hedefini ise yaklaşık yüzde 0'da tuttu.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası, 2019 mali yılı için büyüme tahminini aşağı çekti.

BOJ'dan yapılan açıklamaya göre, bu mali yılda büyüme beklentisi yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye indirildi.

BOJ, gelecek mali yıl için beklentisini yüzde 0,9 olarak bırakırken, 2021 mali yıl tahminini 1,2'den yüzde 1,1'e revize etti.

BOJ'un bu mali yıl için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e, 2020 mali yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye çekerken, 2021 mali yılı için yüzde 1,6 olarak korudu.