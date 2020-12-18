Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BoJ), piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının eksi yüzde 0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.



BoJ, 12 trilyon yen olan yıllık borsa yatırım fonu alım hedefini korurken, COVİD-19'dan etkilenen şirketler için kredi programını 2021 Eylül ayına kadar uzattı.



BoJ gayrimenkul yatırım ortaklığı alımlarının yıllık seviyesini 180 milyar yen olarak sürdürdü.