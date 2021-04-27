Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Enflasyon tahmini düşürüldü

Japonya Merkez Bankası, 2021 mali yılı için enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti ve enflasyonun daha yıllarca yüzde 2 hedefinin altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

İki gün süren politika toplantısı sonrasında faiz oranlarının ve getiri eğrisi kontrolü politikalarının değiştirilmemesi kararlarını alan BOJ, bu kararlar ile birlikte çeyrek dönem raporunu da açıkladı.

Cari mali yıl için enflasyon tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e indiren

BOJ, enflasyonun yüzde 2 hedefini Başkan Harihiko Kuroda'nın görev dönemi içinde yakalayamayacağı tahminlerini de ortaya koydu. Kuroda'nın görev dönemi 2023 yılının ilk çeyreğinde sona erecek. BOJ'un 2023 mali yılı için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1 olarak duyuruldu.

Çeyrek dönem raporunda, "Japon ekonomisi büyük olasılıkla toparlanacak., ancak yüz yüze hizmet veren sektörlerde aktivite pandemi öncesinden daha düşük bir seviyede olmaya devam edecek. Pandeminin etkisini yakından izleyerek ihtiyaç olduğun ek parasal gevşeme adımları çekinilmeden atılacak" ifadeleri yer aldı.

"Görünüm konusunda büyük belirsizlik var. Ekonomik görünüm için riskler bir süre için aşağı yönlü olacak. Fiyat görünümün için aşağı yönlü riskler daha büyük" ifadelerinin yer aldığı raporda, aşılamanın hızı konusundaki belirsizlikten kaynaklı olarak ekkonomik aktivite üzerinde aşağı yönlü riskin artması riski bulunduğunu belirtirken, koronavirüs vakalarının beklenenden fazla artması, reel ekonominin kötüleşmesinin finansal sistem istikrarını etkilemesi halinde reeel ekonmomi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağı da vurgulandı.