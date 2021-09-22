Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası (BOJ), - yüzde 0,1 olaran politika faiz oranını sabit tuttu..
Japonya Merkez Bankası(BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BOJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
BOJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti. Banka son 47 toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.
Ülkede yıllık manşet tüketici fiyatları yüzde -0,3, gıda hariç tüketici fiyatları yüzde -0,2, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde -0,6 seviyesinde bulunuyor.