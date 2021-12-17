Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.

Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

Japonya Merkez Bankası, şirket tahvilleri ve ticari menkul değer satın alımlarını azaltmaya karar verdi.

Banka, 2022 yılı Mart ayındaki son tarihine ulaştığında pandemi yardım acil durum fonunu da daraltma kararı aldı. Küçük firmaların pandemi yardım kredisi programının bir kısmı ise Mart 2022 tarihinden sonrasına da uzatılacak.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı.

Banka son 49 toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

Japonya'da yıllık manşet tüketici fiyatları yüzde 0,2, gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 0,1, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde -0,5 seviyesinde bulunuyor.