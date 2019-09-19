Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

19 Eylül 2019

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında para politikasında değişikliğe gitmedi, ancak ekonomide ve fiyatlardaki gelişmeleri Ekim ayında yapacağı toplantıda daha etraflıca yeniden değerlendireceğini de vurguladı.

BOJ, kısa vadeli faiz oranının yüzde 0,1'de tutulmasına kararının verildiği toplantıda kararı 2'ye karşı oyla aldı. Üyeler Goushi Kataoka ve Yutaka Harada karara muhalefet ettiler.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "BOJ, fiyat istikrarı hedefini başarmaya doğru ivmenin kaybedilmesi olasılığına daha fazla dikkat göstergeminin gerekli hale gelmekte olduğuna karar verdi. BOJ, bu durumu hesaba katarak, ekonomik aktivite ve fiyatlar için görünümü güncelleyeceği gelecek toplantıda ekonomide ve fiyatlardaki gelişmeleri daha etraflıca yeniden değerlendirmeyi kararlaştırdı" ifadelerine yer verildi.



