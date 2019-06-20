Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi

20 Haziran 2019

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, karar metninde kullandığı ifadeleri koruyarak mevcut sözlü yönlendirmesini sürdürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Bankanın karar metninde kullandığı ifadeleri de koruduğu dikkati çekerken, böylece sözlü yönlendirmede bir değişiklik yapmadığı görüldü.

Karar metninde, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı genişlemeye devam ettiği vurgulandı.

Japonya ekonomisinin ılımlı genişleme trendine devam etmesinin muhtemel olduğu, iç talebin ise yukarı yönlü seyrinin sürmesinin beklendiği aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan yurt dışından kaynaklı bazı riskler de bulunmaktadır. Bu riskleri; ABD makroekonomi politikaları ve bunun küresel finansal piyasalara etkisi, ticarette korumacı yaklaşım ve bunun yansımaları, gelişmekte olan ve emtia ihracatçısı ülkelerdeki gelişmeler, Brexit ve jeopolitik riskler şeklinde sıralayabiliriz. BoJ, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edecek.

Hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamaları yapılacaktır. BoJ, yurt dışı ekonomiler de dahil olmak üzere ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerindeki belirsizlikler ile planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerini dikkate alarak mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir."

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA