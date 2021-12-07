Japonya, stablecoinlere karşı daha sıkı kurallar uygulayacak
Japonya, stablecoin ihrac etme imkanı verilecek kuruluş sayısını azaltmak için düğmeye bastı.
Nikkei gazetesinin haberine göre Japon finansal otoriteler, stablecoin ihrac etme imkanı verilecek kuruluş sayısını azaltmak için daha sıkı kriterler uygulamayı planlıyorlar.
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, stablecoin ihrac etme konusunda yetkinin 2022'de sadece bankalar ile banka havalesi, elektronik transfer şirketlerine verilmesine yönelik düzenleme teklif etmeyi planlıyor.
ABD de Kasım ayında stablecoinlerin regülasyonu konusunda benzer planlar ortaya koymuştu.
Tether hali hazırda piyasadaki en büyük stablecoin.