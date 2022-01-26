Japonya'da hizmet fiyatları 20 yılın zirvesinde
Japonya'da şirket hizmet fiyatları endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
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Japonya'da şirketlerin hizmetler için birbirlerine uyguladıkları fiyatları ölçen hizmetler fiyat endeksi Aralık ayında 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Son 10 aydır artan Endeks, Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükselerek Temmuz 2001'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 106,0 puana çıktı.
Hizmetler arasında en yüksek artış ulaştırmada yaşandı. Okyanus ötesi navlu ücretleri yüzde 38,6 arttı.