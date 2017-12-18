Japonya'da negatif faizin maliyetini emeklilik fonu üstlenecek

18 Aralık 2017

BOJ'un mevduatlara uyguladığı negatif faizin maliyetini dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) üstlenecek.

GPIF, mevduatlarını Mutsibishi Financial Group'un bir tröst bankasına emanet edecek ve yüzde 0,1 oranında maliyeti kabullenecek.

BOJ'un verdiği bilgiye, tröst bankaların elindeki toplam 7 trilyon yen mevduata negatif faiz uygulanıyor.

Negatif faiz nedir?

Negatif faiz ile merkez bankaları, bankaların kendisinde tuttuğu cari hesaplara uyguladığı faizi eksiye düşürüyor. Böylece bankalara "Bana yatırdığın para için faiz vermem, aksine para alırım. Bu parayı bana yatıracağına, kredi ver" mesajı veriliyor. Negatif faiz uygulaması, şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi talebinin artmasını hedefliyor.