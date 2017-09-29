Japonya'da sanayi üretimi beklentileri aştı
Japonya'da sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak piyasa beklentisinin üzerinde geldi.
Japonya'da sanayi üretimi piyasa beklentilerinden daha olumlu bir seyir izledi.
Japnya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da sanayi üretimi öncü verilerle ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Piyasa beklentisi üretimin yüzde 1,9 artacağı yönündeydi.
Sanayi üretimi ise yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde geldi.
Nihai veriler 16 Ekim'de açıklanacak.