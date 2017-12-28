Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentileri aştı
Japonya'da kasım ayı sanayi üretimi yüzde 0,6 ve perakende satışlar yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Japonya'da sanayi üretimi kasımda beklentilerin üzerinde arttı.
Japonya'nın sanayi üretimi kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Ekonomistler, ekimde yüzde 0,5 olan üretim artışının kasım ayında da yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.
Öte yandan ülkede, söz konusu ayda perakende satışlar da beklentilerin üzerinde büyüdü.
Satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarken veriye ilişkin beklenti yüzde 1,2 artış olacağı yönündeydi.
Kasımda büyük ölçekli perakendecilerin satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.