Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket

10 Mart 2020

Japonya koronavirüsün ekonomiye etkisini gidermek için 4.1 milyar dolarlık paket açıklayacak.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, bugün açıklanacak mali önlem paketinin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi.

Ancak, siyasetçilerin artan taleplerine rağmen, Aso salgının etkilerinin henüz 2009 finansal krizindeki kadar yaygın olmadığını söyleyerek ek bir mali bütçeye henüz gerek olmadığını belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre 4.1 milyar dolarlık (430.8 milyar yen) mali paketi fonlamak için hükümet bu yılın mali bütçesinden yaklaşık 270 milyar yen kullanacak.

Bu adım, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ekonomiyi desteklemek için 18-19 Mart'ta para politikası toplantısında alacağı kararı etkileyebilir.

Kaynak: Reuters