Japonya'nın en büyük bankasının karı yıllık yüzde 34 azaldı

Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group'un (MUFG) karı 1 Nisan'da başlayan 2020 mali yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.

Yüzde 24 hissesi Morgan Stanley'e ait olan MUFG'nin karı 607 milyar yenden 400,8 milyar yen seviyesine düştü.

Bununla birlikte MUFG, 31 Mart'ta sona eren 2020 mali yılının tamamı için kar tahminini 550 milyar yenden 600 milyar yene çıkardı. Analistlerin beklentisi ise 619 milyar yen civarında.