JCR Avrasya'da hisse devri için Rekaber Kuruluna başvuruldu

13 Aralık 2019

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin satış yoluyla Türk finansal ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı banka, kurum ve kuruluşlara devredilmesi işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.



JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER)’nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birlikleri tarafından satın alınmasına yönelik pay devir ve hissedarlar sözleşmesi 28 Kasım 2019’da imzalanmıştı.