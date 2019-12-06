JCR, Türkiye'nin kredi notlarını teyit etti

06 Aralık 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB-, yerel para cinsinden kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB- olarak teyit etti.

JCR hisselerini Türk bankaları satın almıştı

Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Ulusal Kredi Derecelendirme Kurumu Hakkında Kamuoyu Duyurusu' başlığı altında yapılan açıklamada, 'Türk Finans Sektörü’nün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd. ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.' denildi.