JCR, VakıfLeasing’in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Vakıf Finansal Kiralama’nın (VakıfLeasing) uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu iki basamak yükselterek A (tr)’den AA-(tr)’ye yükseltti. Kuruluş tarafından VakıfLeasing’in görünümü ise stabil olarak teyit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfLeasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, “JCR tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notumuzda yapılan iki basamaklık artışı hem VakıfLeasing hem de sektörümüz açısından çok kıymetli buluyoruz. Bu değerlendirme yapılırken pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. Karlılık göstergelerindeki iyileşmenin içsel öz kaynak yaratmayı desteklemesi, 2021 yılında NPL oranında gerçekleşen kayda değer iyileşme ve bu oranın sektör ortalamasının altında kalması, döviz volatilitesinin etkilerini hafifleten dengeli leasing alacakları ve finansal yükümlülükler gibi. Tabii VakıfBank gibi güçlü bir bankanın iştiraki olmanın da avantajını da yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.