Jefferies, S&P 500 yıl sonu hedefini yükseltti

ABD'li yatırım bankası Jefferies, S&P 500 endeksi için yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 5.600 seviyesinde belirlenen hedef 6.600'e çıkarıldı.

Şirketlerin güçlü bilançoları etkili oldu

Jefferies, bu revizyonun gerekçesi olarak şirketlerin güçlü bilanço performansını gösterdi. Açıklamada, sağlam şirket kazançlarının ABD ekonomisinin genel sağlığına yönelik endişeleri azaltan en önemli unsur olduğu vurgulandı.

Jefferies, 5.600 seviyesindeki tahminiyle 6.000'in altında yıl sonu hedefi açıklayan tek kurum konumundaydı.